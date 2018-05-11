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    ЗМІ: З літа буде розглядатися варіант злиття «Олімпіка» з «Десною»

    • Сьогодні, 19:35
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    Владислав Гельзін
    Владислав Гельзін

    Клуби планують створити один футбольний конгломерат?

    Журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас повідомив, що з наступного сезону можливе злиття «Олімпіка» з «Десною».

    За його словами, з двох команд буде створено один футбольний конгломерат.

    «Владислав Гельзін, схоже, вирішив самотужки витягувати «Олімпік» з кризи. Президент знову в заявці на матчі УПЛ. Йому важливо зберегти місце в еліті. З літа ж розглядатиметься варіант створити з «Десною» один футбольний конгломерат. Зараз це поки лише на рівні ідеї», - написав Бурбас.


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