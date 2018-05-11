ЗМІ: З літа буде розглядатися варіант злиття «Олімпіка» з «Десною»
- Сьогодні, 19:35
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Клуби планують створити один футбольний конгломерат?
Журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас повідомив, що з наступного сезону можливе злиття «Олімпіка» з «Десною».
За його словами, з двох команд буде створено один футбольний конгломерат.
«Владислав Гельзін, схоже, вирішив самотужки витягувати «Олімпік» з кризи. Президент знову в заявці на матчі УПЛ. Йому важливо зберегти місце в еліті. З літа ж розглядатиметься варіант створити з «Десною» один футбольний конгломерат. Зараз це поки лише на рівні ідеї», - написав Бурбас.
Владислав Гельзін, схоже, вирішив самотужки витягувати Олімпік з кризи. Президент знову в заявці на матчі УПЛ. Йому важливо зберегти місце в еліті. З літа ж розглядатиметься варіант створити з Десною один футбольний конгломерат. Зараз це поки лише на рівні ідеї.— Igor Burbas (@iburbas) 11 мая 2018 г.