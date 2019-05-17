Знаменитий іспанський воротар завершить кар’єру після інфаркту



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Ікер Касільяс The Japan Times

Голкіпер «Порту» Ікер Касільян більше не гратиме в футбол

Знаменитий іспанський воротар Ікер Касільяс більше не гратиме в футбол. Найближчим часом 37-річний гравець має оголосити про завершення професіональної кар’єри, інформує O Jogo.

При цьому Касільяс не залишатиме португальський «Порту», за який наразі виступає. Він залишиться працювати в структурі клубу.

Нагадаємо, на початку травня у знаменитого воротаря стався серцевий напад прямо на тренуванні. У лікарні йому зробили термінову операцію. Наразі Касільяс відновлюється, його життю нічого не загрожує.

Ікер Касільяс з 1998 по 2015 рік виступав за мадридський «Реал». З 2015 року грає за португальський «Порту». Контракт з клубом розраховано ще на один сезон.

У складі мадридців голкіпер виграв п’ять чемпіонських титулів у Іспанії, два Кубки та чотири Суперкубки країни. Тричі перемагав у Лізі чемпіонів, двічі в Суперкубку УЄФА, по разу вигравав Міжконтинентальний Кубок та Клубний чемпіонат світу.

У складі збірної Іспанії Касільяс вигравав чемпіонат світу та двічі чемпіонат Європи.