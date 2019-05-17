«Арсенал» боїться везти екс-гравця «Шахтаря» на фінал Ліги Європи



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Генріх Мхітарян Sportbox

Лондонці побоюються за безпеку вірменського футболіста в азербайджанському Баку

Вірменський півзахисник «Арсеналу» Генріх Мхітарян може не зіграти в фіналі Ліги Європи проти «Челсі». «Каноніри» побоюються за безпеку футболіста в азербайджанському Баку, де відбудеться фінал, то ж розмірковують над тим, аби залишити його в Лондоні, інформує The Times.

Азербайджан та Вірменія перебувають у стані війни через спір щодо належності Нагірного Карабаху.

Раніше через це Мхітарян пропустив матч Ліги Європи проти «Карабаху», а 2015 року ще в складі дортмундської «Боруссії» не грав проти «Габали».

До переходу в німецький клуб Мхітарян грав за українські «Металург» та «Шахтар» з Донецька.

Фінал Ліги Європи між «Арсеналом» та «Челсі» має відбутися 29 травня в Баку.