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    «Арсенал» боїться везти екс-гравця «Шахтаря» на фінал Ліги Європи

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    Генріх Мхітарян - «Арсенал» боїться везти екс-гравця «Шахтаря» на фінал Ліги Європи
    Генріх Мхітарян
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    Лондонці побоюються за безпеку вірменського футболіста в азербайджанському Баку

    Вірменський півзахисник «Арсеналу» Генріх Мхітарян може не зіграти в фіналі Ліги Європи проти «Челсі». «Каноніри» побоюються за безпеку футболіста в азербайджанському Баку, де відбудеться фінал, то ж розмірковують над тим, аби залишити його в Лондоні, інформує The Times.

    Азербайджан та Вірменія перебувають у стані війни через спір щодо належності Нагірного Карабаху.

    Раніше через це Мхітарян пропустив матч Ліги Європи проти «Карабаху», а 2015 року ще в складі дортмундської «Боруссії» не грав проти «Габали».

    До переходу в німецький клуб Мхітарян грав за українські «Металург» та «Шахтар» з Донецька.

    Фінал Ліги Європи між «Арсеналом» та «Челсі» має відбутися 29 травня в Баку.  

     Читайте також: МЗС Азербайджану дозволив екс-футболісту «Шахтаря» грати в фіналі Ліги Європи
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