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    Знаменитий Мейвезер анонсував повернення в ринг

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    Флойд Мейвезер - Знаменитий Мейвезер анонсував повернення в ринг
    Флойд Мейвезер
    businessinsider.com

    Наступний бій колишній чемпіон світу планує провести 2020 року

    Колишній чемпіон світу з боксу в п’яти різних вагових категоріях Флойд Мейвезер анонсував повернення в ринг. Наступний бій він планує провести 2020 року.

    «Поновлюю кар’єру 2020 року», - написав американець в мережі Інстаграм.

    Лише на передодні в коментарі Boxing Scene боксер запевняв, що не планує повернення в великий спорт. «Мені радять повертатися, але здоров’я важливіше. Останніми роками кілька боксерів загинули в ринзі. Важливо розуміти, коли вчасно піти. У мене була велика кар’єра, але я досі подорожую та проводжу виставкові бої. Можу заробляти цим 10-30 мільйонів доларів за бій. Вважаю, що можу заробити так більше, ніж будь-який професіонал», - стверджував Мейвезер.

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    Останній наразі бій боксер провів 2017 року, коли переміг нокаутом у 10-му раунді колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора.

    бокс
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