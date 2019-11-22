Знаменитий Мейвезер анонсував повернення в ринг



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Флойд Мейвезер businessinsider.com

Наступний бій колишній чемпіон світу планує провести 2020 року

Колишній чемпіон світу з боксу в п’яти різних вагових категоріях Флойд Мейвезер анонсував повернення в ринг. Наступний бій він планує провести 2020 року.

«Поновлюю кар’єру 2020 року», - написав американець в мережі Інстаграм.

Лише на передодні в коментарі Boxing Scene боксер запевняв, що не планує повернення в великий спорт. «Мені радять повертатися, але здоров’я важливіше. Останніми роками кілька боксерів загинули в ринзі. Важливо розуміти, коли вчасно піти. У мене була велика кар’єра, але я досі подорожую та проводжу виставкові бої. Можу заробляти цим 10-30 мільйонів доларів за бій. Вважаю, що можу заробити так більше, ніж будь-який професіонал», - стверджував Мейвезер.

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Останній наразі бій боксер провів 2017 року, коли переміг нокаутом у 10-му раунді колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора.