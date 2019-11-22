Олександр Гвоздик поділився найближчими планами на професіональному ринзі



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Колишній чемпіон світу хоче повернути титул

Колишній чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик прокоментував втрату титулу та поділився найближчими планами.

«Зізнаюся, що зелений пояс мені найбільше подобався. Та буду просуватися за тією версією, де буде можливість. Хочу бути чемпіоном. Уже після бою усвідомив, що пояс залишився, а титулу немає. Без цього якось гірше. З титулом веселіше. Тому хочеться його повернути. Буде це знову зелений пояс – чудово. Якийсь інший - прекрасно», - передає слова Гвоздика канал в Інстаграм «Большой куш».

Олександр Гвоздик програв технічним нокаутом у титульному об’єднавчому поєдинку російському боксеру Артуру Бетербієву.