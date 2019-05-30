Знаменитий Роналдо отримав в подарунок футболку «Динамо» (фото)



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Роналдо і Фран Соль Інстаграм

Сувенір з Києва дворазовому чемпіону світу передав іспанський форвард «Динамо» Фран Соль

Знаменитий дворазовий чемпіон світу в складі збірної Бразилії Роналдо отримав у подарунок від іспанського форварда київського «Динамо» Франа Соля футболку українського клубу.

Колишній та нинішній футболісти перетнулися в Іспанії.

«Один з моїх кумирів та найяскравіший форвард усіх часів. Дякую за виділений час та увагу до мого сина», - написав Соль в Інстаграм.

Фран Соль перейшов до київського «Динамо» під час останнього зимового міжсезоння. Втім зігравши кілька матчів, травмувався.