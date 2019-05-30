Півзахисник «Шальке» Коноплянка мріє повернутися в Україну



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Євген Коноплянка IBTimes UK

Український легіонер німецького клубу сумує за виступами перед українськими вболівальниками

Український півзахисник німецького «Шальке» Євген Коноплянка натякнув про бажання повернутися на батьківщину. Про це футболіст повідомив після закінчення контрольного поєдинку збірної України проти «Дніпра-1» з першої ліги в Харкові.

«Передаю вітання вболівальникам «Дніпра-1». Сумую за Україною. Після збірної заїду до Дніпра – давно не бачив рідних та друзів, не вистачає живих емоцій. Пам’ятаєте, як раніше було? От і я пам’ятаю. З радістю повернувся б на «Дніпро-Арену», пограв би для наших уболівальників. Якби повернути ті часи, взагалі було б супер», - передає слова Коноплянки прес-служба «Дніпра-1».

Поточного сезону українець зіграв 2 матч за «Шальке», забив 1 м’яч та віддав 1 передачу.