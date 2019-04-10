Знаменитий український легкоатлет Богдан Бондаренко розповів про поновлення кар’єри



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Богдан Бондаренко Радіо Свобода

Наразі наш уславлений стрибун у висоту відновлюється після операції

Уславлений український стрибун у висоту, призер Олімпіади-2016, чемпіон світу та Європи Богдан Бондаренко поділився планами з поновлення професіональної кар’єри. Наразі він відновлюється після операції, яку переніс минулого року.

«Перебуваю на заключному перед початком сезону зборі у Південній Африці. Можливо, перший старт буде вже 18 травня, на етапі «Діамантової ліги» у Шанхаї. Точно про це можна буде сказати найближчим часом, коли повернуся після збору в Харків», - зазначив Бондаренко в інтерв’ю iSport.

«Оскільки я не виступав на змаганнях з літа 2017 року, головне завдання – це просто почати змагатися. Зараз намагаюся пригадати ті відчуття у тренуваннях, які допомагали літати на 2,40. Працюємо над технічною частиною – хочеться цього літа показувати якісніші стрибки. Ця підготовка допоможе організму легше «переварювати» величезне навантаження, яке на нього лягає», - додав атлет.