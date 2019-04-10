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    Збірна України з вільної боротьби здобула на чемпіонаті Європи дві бронзи (відео)

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    Олександр Хоцянівський переміг поляка Роберта Барана - Збірна України з вільної боротьби здобула на чемпіонаті Європи дві бронзи (відео)
    Олександр Хоцянівський переміг поляка Роберта Барана
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    Другу медаль здобув тяж Олександр Хоцянівський

    У Бухаресті (Румунія) завершили чемпіонат Європи борці вільного стилю. Збірна України здобула на змаганнях дві бронзових нагороди.

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    До третього місця житомирянина Василя Шуптара (вагова категорія - до 65 кг) у перший змагальний день сьогодні додалася бронза донеччанина Олександра Хоцянівського у найважчій категорії - до 125 кг.

    У сутичці за третє місце Олександр за рахунок найперше фізичної міці здолав 3:2 поляка Роберта Барана. Хоцянівський став призером чемпіонату Європи вдруге в кар'єрі. Вперше на п'єдесталі континентальної першості він побував у 2014-му. Тоді він теж був третім.

    А ось інші українці свої медальні шанси прогавили. Василь Михайлов (до 74 кг) програв у сутичці за третє місце 1:12 грузинові Автанділу Кенчадзе.

    Володимир Буруков (до 61 кг) і Богдан Грицай (до 92 кг) після поразок на ранніх стадіях так само невдало виступили, програвши стартові сутички втішного турніру.

    Завтра і післязавтра на чемпіонаті Європи з боротьби медалі розігруватимуть жінки.

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