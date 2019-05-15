Знаменитий український стрибун у воду проведе прощальну прес-конференцію



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Ілля Кваша Фейсбук

Бронзовий призер Олімпіади-2008 Ілля Кваша завершує спортивну кар’єру

Бронзовий призер Олімпіади-2008 зі стрибків у воду Ілля Кваша проведе прощальну прес-конференцію. Раніше він повідомив про завершення спортивної кар’єри.

«Я завершую кар’єру. Хочу поділитися з вами цією подією на прес-конференції. І розповісти всю правду про цілі та пройдені етапи, про перспективи», - написав Кваша на сторінці в мережі Фейсбук.

Прес-конференція відбудеться 17 травня о 11:30 в Центрі спорту «Ліко» за адресою вул. Конєва, 8.