  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Знаменитий український стрибун у воду проведе прощальну прес-конференцію

    • Розсилка
    Ілля Кваша - Знаменитий український стрибун у воду проведе прощальну прес-конференцію
    Ілля Кваша
    Фейсбук

    Бронзовий призер Олімпіади-2008 Ілля Кваша завершує спортивну кар’єру

    Бронзовий призер Олімпіади-2008 зі стрибків у воду Ілля Кваша проведе прощальну прес-конференцію. Раніше він повідомив про завершення спортивної кар’єри.

    «Я завершую кар’єру. Хочу поділитися з вами цією подією на прес-конференції. І розповісти всю правду про цілі та пройдені етапи, про перспективи», - написав Кваша на сторінці в мережі Фейсбук.

    Прес-конференція відбудеться 17 травня о 11:30 в Центрі спорту «Ліко» за адресою вул. Конєва, 8.

     Читайте також: Ігор Жданов зі скандалом звільнив керівника «Укрспортзабезпечення»
    Читайте також
    Ілля Кваша стрибки у воду
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ