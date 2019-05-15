Ігор Жданов зі скандалом звільнив керівника «Укрспортзабезпечення»



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Звільнення відбулося акурат після появи скандального інтерв'ю Тараса Сириці Укрінформ

Міністр не виключає, що позиватиметься на Тараса Сирицю до суду

Міністерство молоді та спорту звільнило Тараса Сирицю з посади начальника державної установи «Управління «Укрспортзабезпечення». Офіційні причини такого рішення - «невиконання доручень керівництва Міністерства, провальна робота із закупівлі спортивного інвентарю, форми та екіпірування, безвідповідальність та некомпетентність, порушення, виявлені аудиторськими перевірками, самовільне та незаконне розірвання договорів, укладених через систему ProZorro, постійне знущання над спортсменами і тренерами, регулярні скарги національних спортивних федерацій».

Зауважимо, що звільнення відбулося акурат після появи скандального інтерв'ю Тараса Сириці (дивитися відео).

Доповнив цю інформацію коментарем на власній Фейсбук-сторінці радник міністра молоді і спорту Ігоря Жданова Павло Булгак.

«Сьогодні пан Сириця виступає з валом брехливих звинувачень на адресу Міністерства лише з однією єдиною метою – прикрити реальні причини свого звільнення, - пише пан Булгак. - Це вже стало українською чиновницькою традицією: триматися за крісло до останнього, а коли тебе звільняють за систематичну некомпетентність, безвідповідальність, порушення Закону «Про публічні закупівлі» - звинувачувати керівництво в корупції.

Наголошуємо, усі ці звинувачення безпідставні та абсурдні!

Стосовно нібито присвоєння коштів Міністром молоді та спорту, призначених для закупівлі спортивного обладнання - це повна нісенітниця та відвертий наклеп. Інформуємо, що міністр Ігор Жданов вже звернувся до адвокатів та буде подавати позов проти пана Сириці щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.

Міністр готовий до будь-яких перевірок контролюючими та антикорупційними органами щодо голослівних обвинувачень пана Сириці. За наполяганням Ігоря Жданова, Мінмолодьспорту саме звернеться до правоохоронних органів з проханнями дати оцінку заявам звільненого керівника «Укрспортзабезпечення».



