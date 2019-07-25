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    Знаменитому Мессі загрожує дискваліфікація

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    Ліонель Мессі - Знаменитому Мессі загрожує дискваліфікація
    Ліонель Мессі
    Fox Sports

    Аргентинця можуть відсторонити від виступів за національну збірну

    Форварда «Барселони» Ліонеля Мессі можуть відсторонити від виступів за збірну Аргентини на термін від двох до шести місяців.

    Так футболіста можуть покарати за жорстку критику на адресу Конфедерації футболу Південної Америки (КОНМЕБОЛ), інформує TyC Sports.

    Ліонель Мессі вкрай критично висловився про допомогу організаторів Кубка Америки його господарям з команди Бразилії, заробив вилучення в матчі за третє місце та не вийшов на церемонію нагородження.

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