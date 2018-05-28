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    Зозуля допоміг «Альбасете» відправити «Барселону» у третій дивізіон

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    &laquo;Альбасете&raquo; &ndash; &laquo;Барселона&raquo; Б. Фото: ФК Альбасете - Зозуля допоміг «Альбасете» відправити «Барселону» у третій дивізіон
    «Альбасете» – «Барселона» Б. Фото: ФК Альбасете

    Роман Зозуля провів за «Альбасете» увесь матч

    «Альбасете» вдома розписав суху нічию з «Барселоною» Б та відправив дубль каталонського гранда у Сегунду Б.

    «Барселона» Б покидає Сегунду за один тур до завершення першості. Підопічні Гарсії Пім'єнти ще мали теоретичні шанси залишитись у другому дивізіоні, однак нічия на Естадіо Карлос Бельмонте стала для них фатальною. Наступний сезон дубль «Барси» проведе у Терсері.

    Зазначимо, що Роман Зозуля провів за «Альбасете» увесь матч. Команда українського форварда (48 очок) ще не гарантувала собі збереження прописки у другому дивізіоні. В останньому турі «Альбасете» боротиметься за виживання разом з «Альмерією» (47), «Леонесою» (48), «Кордобою» (48), «Хімнастіком» (49) та «Алькорконом» (49).

    Чемпіонат Іспанії. Сегунда

    41-ий тур

    «Альбасете» – «Барселона» Б – 0:0

    Джерело: Футбол 24

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