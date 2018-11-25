Зозуля вийде в старті «Альбасете» проти «Ельче» Зотька



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Роман Зозуля

У поточному сезоні 29-річний українець у складі іспанського клубу провів 13 матчів

Форвард «Альбасете» Роман Зозуля потрапив в стартовий склад на матч 15-го туру Сегунди проти «Ельче».

Початок - о 19.00.

У поточному сезоні 29-річний українець у складі іспанського клубу провів 13 матчів, в яких забив три голи і зробив один асист.

Захисник «Ельче» Іван Зотько в заявку на зустріч не потрапив.

22-річний українець в сезоні 2018/19 провів три матчі в складі свого клубу.

Джерело: Tribuna.com