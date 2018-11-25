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    Зозуля вийде в старті «Альбасете» проти «Ельче» Зотька

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    Роман Зозуля - Зозуля вийде в старті «Альбасете» проти «Ельче» Зотька
    Роман Зозуля

    У поточному сезоні 29-річний українець у складі іспанського клубу провів 13 матчів

    Форвард «Альбасете» Роман Зозуля потрапив в стартовий склад на матч 15-го туру Сегунди проти «Ельче».

    Початок - о 19.00.

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    У поточному сезоні 29-річний українець у складі іспанського клубу провів 13 матчів, в яких забив три голи і зробив один асист.

    Захисник «Ельче» Іван Зотько в заявку на зустріч не потрапив.

    22-річний українець в сезоні 2018/19 провів три матчі в складі свого клубу.

    Джерело: Tribuna.com

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