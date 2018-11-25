Зозуля вийде в старті «Альбасете» проти «Ельче» Зотька
-
Розсилка
Роман Зозуля
У поточному сезоні 29-річний українець у складі іспанського клубу провів 13 матчів
Форвард «Альбасете» Роман Зозуля потрапив в стартовий склад на матч 15-го туру Сегунди проти «Ельче».
Початок - о 19.00.
У поточному сезоні 29-річний українець у складі іспанського клубу провів 13 матчів, в яких забив три голи і зробив один асист.
Захисник «Ельче» Іван Зотько в заявку на зустріч не потрапив.
22-річний українець в сезоні 2018/19 провів три матчі в складі свого клубу.
Джерело: Tribuna.com