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    Зозуля взяв участь у перемозі «Альбасете» над «Реусом»

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    Фото взяте з ресурсу campeones.ua - Зозуля взяв участь у перемозі «Альбасете» над «Реусом»
    Фото взяте з ресурсу campeones.ua

    Роман Зозуля знову видіграв усі 90 хвилин поєдинку

    Клуб «Альбасете» Романа Зозулі сьогодні провів черговий поєдинок внутрішньої першості Іспанії. Команда українця на виїзді протистояла клубу з Каталонії «Реусу» і здобула непросту перемогу з рахунком 2:1.

    Зозуля провів на полі увесь матч і результативними діями не відзначився. У середині першого тайму екс-форвард «Бетіса» отримав жовту картку за симуляцію.

    Нагадаємо, що у минулому турі український нападник заробив два пенальті і реалізував один з них. У чотирьох турах Сегунди, другого за силою іспанського дивізиону, «Альбасете» набрав вісім очок і наразі займає п'ятий рядок турнірної таблиці.

    Джерело: ua-football.com

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