Зозуля забив другий гол у сезоні, але його «Альбасете» не виграло (відео)
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Розсилка
Роман Зозуля. Фото взяте з twitter.com/albacetebpsad
У матчі п'ятого туру Сегунди команда українця не втримала перемогу
Український нападник Роман Зозуля відзначився забитим голом у матчі 5-го туру іспанської Сегунди.
«Альбасете» Зозулі приймав «Кадіс», і після першого тайму вів у рахунку 1:0.
Однак втримати переможний рахунок команда українця не змогла.
На 91 хвилині гол у відповідь забив Ромера.
Цей гол став для екс-форварда збірної України другим у сезоні. Раніше він зумів вразити ворота «Кордоби».
Чемпіонат Іспанії з футболу
Матч 5-го туру
«Альбасете» – «Кадіс» – 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Зозуля (37), 1:1 – Ромера (90+)
Зауважимо, що Роман був замінений на 81-й хвилині.
Джерело: Tribuna.com