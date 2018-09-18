Зозуля забив другий гол у сезоні, але його «Альбасете» не виграло (відео)



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Роман Зозуля. Фото взяте з twitter.com/albacetebpsad

У матчі п'ятого туру Сегунди команда українця не втримала перемогу

Український нападник Роман Зозуля відзначився забитим голом у матчі 5-го туру іспанської Сегунди.

«Альбасете» Зозулі приймав «Кадіс», і після першого тайму вів у рахунку 1:0.

Однак втримати переможний рахунок команда українця не змогла.

На 91 хвилині гол у відповідь забив Ромера.

Цей гол став для екс-форварда збірної України другим у сезоні. Раніше він зумів вразити ворота «Кордоби».

Чемпіонат Іспанії з футболу

Матч 5-го туру

«Альбасете» – «Кадіс» – 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Зозуля (37), 1:1 – Ромера (90+)

Зауважимо, що Роман був замінений на 81-й хвилині.

Джерело: Tribuna.com