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    Звернула не туди: австрійська лижниця курйозно залишилася без медалі Олімпіади-2018

    На 20-му кілометрі лижної гонки встрійка Штадлобер пропустила потрібний поворот
    Австрійська лижниця Тереза Штадлобер залишилася без медалі Олімпійських ігор в Пхьончхані після того, як в марафоні на 30 кілометрів допустила помилку при виборі напрямку руху. На 20-му кілометрі гонки Штадлобер пропустила потрібний поворот і згорнула на нерозмічену ділянку траси. До цього моменту австрійська лижниця йшла другою, однак потім їй
    • Сьогодні, 19:17
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    Тереза Штадлобер. Фото: Getty Images
    Тереза Штадлобер. Фото: Getty Images

    На 20-му кілометрі лижної гонки встрійка Штадлобер пропустила потрібний поворот

    Австрійська лижниця Тереза Штадлобер залишилася без медалі Олімпійських ігор в Пхьончхані після того, як в марафоні на 30 кілометрів допустила помилку при виборі напрямку руху.

    На 20-му кілометрі гонки Штадлобер пропустила потрібний поворот і згорнула на нерозмічену ділянку траси.

    До цього моменту австрійська лижниця йшла другою, однак потім їй довелося повертатися на трасу, вона втратила більше хвилини по відношенню до суперниць і залишилася без медалі. В результаті австрійка фінішувала лише дев'ятою.

    «Я не знала, сміятися мені чи плакати. Дуже розчарована цим. Гонка була прекрасною - до того самого моменту. Відчувала себе дуже добре, лижі відмінно їхали, і сьогодні всі знали, що ми можемо на багато розраховувати. Якщо хочеш йти попереду, то необхідно знати трасу. Не розумію, чому подібне трапилося зі мною в той момент. Я ніби відключилася», - підкреслила Штадлобер.

    Нагадаємо, що норвжека Бьорген здобула останнє золото Олімпійських Ігор-2018.

    Джерело: Апостроф

    Австрія Олімпійські ігри (Олімпіада)
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