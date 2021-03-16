Чому небезпечно купувати техніку з вітрини

Ви ризикуєте отримати девайс зі значним «пробігом»

Магазини техніки дуже часто продають товари з вітрини зі знижкою. Звісно, що це непогана нагода зекономити. Але є й інша сторона медалі – співробітники можуть навантажувати «вітринну» техніку специфічними задачами. Як результат, девайс «вбивається», хоча формально лишається новим.

Щоб було зрозуміліше, про що мова, наведемо конкретний приклад. Історія ця сталася в одному з київських магазинів мережі Moyo, який знаходиться в торгівельному центрі Dream Town. Працівники цього магазину використовували вітринні ноутбуки Asus задля того, щоб майнити криптовалюти.

Історія набула розголосу завдяки повідомленню у Facebook Маргарити Назаренко. Дівчина написала, що коли доторкнулася до ноутбука, то майже обпеклася. Комп’ютер був сильно перегрітий, хоча всього лише програвав промовідео.

«Ми згорнули відео на ноуті і ми побачили, що була відкрита командна панель. Виявилось, що на тестовому ноуті запущено майнінг ethereum (блокчейн валюта, - ред.). І саме тому ноут так сильно гріється», – розповіла дівчина.

MOYO.ua вам норм майнити на тестових ноутах прямо в магазині? Гуляли сьогодні з хлопцем в ТРЦ Dream Town . Як завжди... Опубліковано Marharyta Nazarenko Пʼятниця, 12 березня 2021 р.

Пара перевірила ще кілька ігрових ноутбуків, і на них теж був запущений майнінг.

Для покупця такого ноутбуку головна проблема полягає в тому, що він отримає вже «вбитий» товар. Справа в тому, що майнінг вбиває відеокарту, буквально випалюючи її елементи живлення. В результаті виходить з ладу пам'ять і ламається чіп.