Користувачі iPhone почали отримувати від Telegram попередження про загрозу хакерських атак. Месенджер повідомляє, що застарілі версії операційної системи iOS містять вразливості, через які зловмисники можуть отримати доступ до особистих даних та облікових записів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на засновника Telegram Павла Дурова.

У ніч проти 28 листопада Дуров опублікував скриншот повідомлення, яке Telegram розсилає власникам iPhone зі старими версіями операційної системи. За словами засновника месенджера, користувачі смартфонів Apple зазнають масштабних хакерських атак. Для зараження пристрою за певних умов може бути достатньо звичайного відвідування вебсайту.

«Користувачів iPhone зламують у масовому масштабі. Якщо ваша iOS хоч трохи застаріла, усі ваші дані під загрозою. Просто відкрити вебсайт може бути достатньо, щоб вас зламали», – заявив Дуров.

У повідомленні Telegram користувачам рекомендують якнайшвидше встановити останню доступну версію iOS. Водночас Дуров не уточнив, які саме версії операційної системи перебувають під загрозою, хто стоїть за атаками та скільки пристроїв уже могли зламати. Саме отримання попередження від Telegram не означає, що смартфон користувача зламано.

Повідомлення, яке отримують користувачі Telegram скриншот

Власникам смартфонів Apple рекомендовано перевірити наявність оновлень операційної системи. Для цього потрібно відкрити «Параметри», перейти до розділу «Загальні» та вибрати «Оновлення ПЗ». Якщо для пристрою доступна нова версія iOS, її слід завантажити та встановити.

Нагадаємо, у середині листопада фахівці з кібербезпеки виявили масштабну атаку на відвідувачів популярних вебсайтів. За даними Reuters, зловмисники поширювали шкідливий код через платформу Optimizely, яку використовують великі компанії для роботи зі своїми сайтами. Атака зачепила вебресурси 178 організацій, серед яких CNN, BBC, Zoom, IKEA та HSBC.

Шкідливі скрипти намагалися викрадати платіжні дані, інформацію про криптовалютні гаманці та використовувати вразливості старих версій iOS. Дослідники виявили інструменти атак на пристрої з iOS 13–17 та iOS 18.