Додатки в iPhone можуть красти особисті дані



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Додаток TikTok

Експерти стверджують, що такі додатки, як TikTok, можуть читати вміст буферу обміну та красти особисту інформацію

Деякі популярні додатки для iPhone можуть використовуватися задля крадіжки особистої інформації. Як повідомляє IXBT.com з посиланням на західні ЗМІ, додатки можуть без згоди власника смартфона читати вміст буферу обміну.

У цьому списку додатків знаходиться TikTok, який нещодавно обігнав WhatsApp за кількістю скачувань і став найпопулярнішим додатком для цієї платформи.

Найчастіше, текстова інформація, яка зберігається в буфері обміну, не має якоїсь цінності, проте ситуація може бути дуже небезпечною, якщо мова йде про конфіденційні дані користувачів, включаючи логіни, паролі та різну фінансову інформацію.

Експерти ретельно вивчили потенційні загрози цих «багів» системи безпеки iOS і прийшли до висновку, що вони можуть використовуватися не тільки для розкрадання особистих даних користувачів, але і для визначення точної інформації про місцезнаходження.

Причина в тому, що Apple не накладає особливих обмежень на можливості додатків читати буфер обміну. Список, який не був опублікований, включає популярні ігри та додатки соціальних мереж.

Apple вже підтвердила, що вона планує усунути цю вразливість найближчим часом.