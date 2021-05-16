Експерти назвали найкращі роботи-пилососи у 2021 році

Опубліковано добірку оптимальних варіантів роботів-пилососів на різні бюджети: від недорогого до топового з можливістю побудови мапи оселі

Роботів-пилососів стало дуже багато. В Україні зараз можна знайти моделі, які коштують менше тисячі гривень. І всі вони – від дорогих до дешевих – дуже схожі ззовні.

Але насправді така техніка може сильно відрізнятися за якістю прибирання, зручності управління і набору функцій. Експерти з видання Chip зібрали основні моделі і включили їх у добірку роботів-пилососів, які варто купувати у 2021 році.

iRobot Roomba i7 +

iRobot Roomba i7 +

Сухе прибирання

Контейнер для пилу: 1 л

Час роботи: до 75 хв.

Почнемо з досить дорогою, але найденої моделі від відомого виробника iRobot. Модель має функцію самоочищення: не потрібно після кожного прибирання очищати контейнер для сміття. Пилосос автоматично «розвантажує» його в мішок на станції зарядки - залишиться лише почекати його наповнення та викинути.

До речі, відсік для пилу в пристрої досить великий.

Робот вміє будувати мапу приміщень. Це дозволяє йому прибиратися набагато швидше багатьох простіших моделей.

При цьому він без проблем «штурмує» килими висотою до 2 міліметрів і переповзає поріжки.

Управління потужністю всмоктування тут автоматичне: наприклад, при переході на килим, вона збільшується для більш ефективного прибирання. Крім того, всередині знаходиться датчик, що оцінює ступінь забруднення.

При необхідності пилосос може пройти ту саму ділянку кілька разів.

За паспортом акумулятора вистачає на 75 хвилин. Але, судячи за реальними відгуками користувачів, - хвилин на 40-50. Це теж непогано. З огляду на високу швидкість збирання, за цей час пилосос цілком може впоратися з трикімнатної квартирою.

Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua

Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua

Сухе і вологе прибирання

Контейнер для пилу: 0,2 л

Контейнер для води: 0,3 л

Час роботи: до 120 хв.

Це недорогий пилосос, у якого є все необхідне. Дві бічні щітки і одна центральна, можливість побудови мапи приміщення і управління зі смартфона, сухе і вологе прибирання.

Збирання можна запланувати на конкретні години і дні тижня. При цьому після його закінчення робот буде повертатися на станцію для підзарядки. Передбачено кілька режимів руху: по зигзагу, по спіралі, уздовж плінтусів. Якщо потрібно прибратися в конкретному місці, можна направити пилосос саме туди.

Акумулятора вистачає на 120 хвилин. Виробник порахував, що за цей час робот може прибрати площу до 130 квадратних метрів. Але це в ідеальних умовах. При складній конфігурації, наявності килимів, великої кількості меблів ця цифра буде набагато меншою.

Проте все одно автономність досить висока. Головне - щоб відсіку 0,2 л вистачило для всього зібраного сміття.

Anker Robovac G30

Anker Robovac G30

Сухе і вологе прибирання

Контейнер для пилу: 0,6 л

Контейнер для води: немає даних

Час роботи: до 110 хв.

Це пилосос з досить високою потужністю всмоктування, розрахований на прибирання підлоги з твердим покриттям і килимами з невеликим або середнім ворсом. У цьому роботі використана вдосконалена система навігації і новий оптичний датчик. Така подвійна система орієнтації дозволяє пилососу уникнути безлічі зайвих рухів і прибиратися набагато швидше.

Потужність всмоктування може регулюватися автоматично.

Також варто відзначити тонкий корпус - всього 7,25 см. За рахунок такого невеликого розміру пилосос легко пролазить під меблі, навіть якщо вони на невисоких ніжках.

У комплект входить 2-метрова магнітна стрічка, якою можна обмежувати пересування пилососа. Наприклад, наклеїти таку на порозі дитячої кімнати, де часто розкидані дрібні деталі конструктора.

Якщо акумулятор розряджається, пристрій їде на зарядку, а потім продовжує забиратися.

Robovac G30 вміє працювати відразу з декількома голосовими помічниками: з Google Асистент та Alexa від Amazon.

Через додаток можна не тільки запустити пилосос, але і запланувати графік прибирання та спостерігати за ним в режимі реального часу.

Roborock S6 MaxV

Roborock S6 MaxV

Сухе і вологе прибирання

Контейнер для пилу: 0,46 л

Контейнер для води: 0,30 л

Час роботи: до 120 хв.

Roborock S6 MaxV - один з найпопулярніших пилососів в топовому сегменті. Його основна фішка - інтелектуальне розпізнавання предметів і їх об'їзд. Таким чином вдається впоратися з головною проблемою роботів: засмоктування кабелів, шнурків черевик під час прибирання. І, як наслідок, аварійної зупинки.

Розпізнавати перешкоди Roborock S6 MaxV допомагають дві камери і лідар.

Модель підходить для приміщень до 200 квадратних метрів. При цьому може зберігати в пам'яті карти різних поверхів.

Передбачена не тільки робота за розкладом, а й прибирання кімнат в певній послідовності, а також створення невидимих заборонених зон.

Ще одна цікава особливість - підключення до камери пилососа. Ви можете використовувати її для спостереження, наприклад, за домашніми тваринами або дитиною.

Redmond RV-R450

Redmond RV-R450

Сухе і вологе прибирання

Контейнер для пилу: 0,48 л

Контейнер для води: немає даних

Час роботи: до 136 хв.

Круті роботи-пилососи - це, звичайно, добре, але не всі можуть собі дозволити модель за кілька десятків тисяч гривень. Саме тому до огляду потрапив недорогий варіант від Redmond.

RV-R450 – це новинка 2021 року.

Робот не будує маршрутів і працює на основі інформації від інфрачервоних датчиків і датчика удару. Виробник запевняє, що він вміє навіть об'їжджати перешкоди.

Проблема багатьох недорогих роботів - акумулятор невеликої ємності, що не дозволяє прибрати 2-3 кімнатну квартиру за один сеанс. Але тут з автономністю все нормально: пилосос може працювати до 2 годин.

Щоправда, потужність всмоктування у нього невисока, тому він буде оптимальним вибором для приміщень з твердою підлогою або як максимум синтетичними килимовими покриттями.

Є можливість сухого та вологого прибирання.