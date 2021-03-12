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    Китайці показали новий смартфон за ціною найдорожчого iPhone

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    ОРРО Find X3 Pro&nbsp; - Китайці показали новий смартфон за ціною найдорожчого iPhone
    ОРРО Find X3 Pro 

    Новий флагманський смартфон від китайської ОРРО – Find X3 Pro – коштуватиме більш, ніж тисячу євро

    Китайська ОPPO презентувала свій новий флагманський смартфон – Find X3 Pro. Новинка отримала корпус зі скла з безшовним плавними вигинами. Вартість телефону – більш ніж тисяча євро. Це можна порівняти з iPhone 12 Pro Max – найдорожчим смартфоном в лінійці Apple.

    Find X3 Pro оснащено 6,7-дюймовим AMOLED дисплеєм роздільною здатністю QHD + (3216 × 1440 пікселів). Максимальна яскравість екрану – 1 300 ніт. Дисплей забезпечує адаптивну частоту оновлення в діапазоні від 5 до 120 Гц.

    Сканер відбитків пальців розташований під дисплеєм. Пристрій доповнено стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos і функції Ambient Sound Detection (розпізнавання зовнішнього шуму / звуків).

    За продуктивність відповідає 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 888. Об'єм оперативної пам'яті складає 12 ГБ, а ємність вбудованого сховища - 256 ГБ.

    Відповідальність за автономність лежить на батареї ємністю 4500 міліампер-годин. Також заявлена підтримка швидкої провідної зарядки – 40% заряду всього за 10 хвилин. Доступна й швидка бездротова зарядка – повна зарядка за 80 хвилин.

    ОРРО Find X3 Pro
    ОРРО Find X3 Pro

    Фішка смартфона – використання однакових 50-мегапіксельних сенсорів Sony IMX766 як для головної, так і для ширококутної оптики. Також до складу основної камери входить 13-мегапіксельний телефото-об’єктив.

    Як заявляє виробник, камера здатна фокусуватися для макрозйомки на відстані 4 сантиметри від об'єкта, забезпечує 60-кратне збільшення, стабілізацію і 10-бітну зйомку відео Billion Color 4K.

    Фронтальна камера – 32 мегапікселя.

    ОРРО Find X3 Pro
    ОРРО Find X3 Pro

    Операційна система – Android 11 з фірмовою оболонкою ColorOS 11.2. Відзначається підтримка функції System Cloner, яка створює два простори в одному гаджеті і дозволяє розділити робочу і особисту зони.

    Ексклюзивні рінгтони і звуки повідомлень для Орро Find X3 Pro створив Ганс Ціммер.

    Джерело: ITC.ua

    Теги: Apple смартфон
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