В Україні стартували продажі нового бюджетного китайського смартфона

Китайський Redmi Note 10 5G з’явився в Україні. Стартова ціна – 5,8 тисячі гривень

Китайська Xiaomi повідомила про початок продажу в Україні смартфону Redmi Note 10 5G. Це бюджетна модель з підтримкою зв’язку нового покоління.

Смартфон оснащено дисплеєм діагоналлю 6,5 дюйма з роздільною здатністю 2400х1080 точок. Частота оновлення зображення 90 Гц.

Дисплей оснащено технологією AdaptiveSync. Вона автоматично адаптує роботу екрану у відповідності до контенту – від потокового відео на частоті 30 Гц або 60 Гц до прокрутки стрічок соціальних мереж або ігор на частоті до 90 Гц.

Отвір для фронтальної камери розміщено посередині в верхній частині екрану. Новинка містить 8-ядерний процесор MediaTek Dimensity 700.

Redmi Note 10 5G

В залежності від конфігурації, пристрій може містити 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті та 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам’яті.

На задній панелі розмістилась потрійна камера. Вона містить:

головний модуль на 48 МП;

макро-модуль на 2 МП;

сенсор глибини на 2 МП.

Фронтальна камера отримала сенсор на 8 МП.

Redmi Note 10 5G підтримує роботу двох SIM-карток із 5G у режимі очікування.

За автономність відповідає батарея ємністю 5 тисяч міліампер-годин. Апарат підтримує швидку зарядку потужністю 18 Вт.

Redmi Note 10 5G

Сканер відбитків пальців розташований на бічній грані корпусу.

Користувачі цієї моделі також можуть розраховувати на порт 3,5 мм для підключення дротових навушників, модуль NFC та інфрачервоний порт.

На новинку діють акційні ціни (оперативка/вбудована пам’ять):

4 ГБ/64 ГБ – 5799 грн;

4 ГБ/128 ГБ – 6299 грн.

Після завершення акції рекомендована роздрібна ціна складатиме:

4 ГБ /64 ГБ – 6499 грн;

4 ГБ/128 ГБ – 6999 грн;

6 ГБ/128 ГБ – 7499 грн.

Джерело: ITC.ua