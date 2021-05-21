Відомий бізнесмен назвав власників iPhone рабами

Павло Дуров назвав власників iPhone «цифровими рабами»

Засновник Telegram Павло Дуров вкотре розкритикував американську корпорацію Apple, обізвавши користувачів iPhone «цифровими рабами».

«Володіння iPhone робить вас цифровим рабом Apple - вам дозволено використовувати тільки ті програми, які Apple дозволяє вам встановлювати через App Store, і ви можете використовувати тільки Apple iCloud для резервного копіювання ваших даних . Кожен раз, коли мені доводиться використовувати iPhone для тестування нашого додатку для iOS, я відчуваю, що потрапляю в середньовіччі», - написав Дуров у своєму Telegram-каналі.

Підприємець пройшовся і по «залізу» американської корпорації, зазначивши, що смартфони Apple до цих пір підтримують частоту оновлення екрану лише в 60 Гц, тоді як багато Android-гаджетів вже здатні відображати 120 Гц.

На думку Дурова, бізнес-модель американської корпорації полягає в тому, щоб продавати «застаріле обладнання за завищеною ціною тим, хто застряг в їх екосистемі».