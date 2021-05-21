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    Відомий бізнесмен назвав власників iPhone рабами

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    iPhone розкритикували за застаріле залізо - Відомий бізнесмен назвав власників iPhone рабами

    iPhone розкритикували за застаріле залізо

    Фото з відкритих джерел

    Павло Дуров назвав власників iPhone «цифровими рабами»

    Засновник Telegram Павло Дуров вкотре розкритикував американську корпорацію Apple, обізвавши користувачів iPhone «цифровими рабами».

    «Володіння iPhone робить вас цифровим рабом Apple - вам дозволено використовувати тільки ті програми, які Apple дозволяє вам встановлювати через App Store, і ви можете використовувати тільки Apple iCloud для резервного копіювання ваших даних . Кожен раз, коли мені доводиться використовувати iPhone для тестування нашого додатку для iOS, я відчуваю, що потрапляю в середньовіччі», - написав Дуров у своєму Telegram-каналі.

    Підприємець пройшовся і по «залізу» американської корпорації, зазначивши, що смартфони Apple до цих пір підтримують частоту оновлення екрану лише в 60 Гц, тоді як багато Android-гаджетів вже здатні відображати 120 Гц.

    На думку Дурова, бізнес-модель американської корпорації полягає в тому, щоб продавати «застаріле обладнання за завищеною ціною тим, хто застряг в їх екосистемі».

    Теги: Telegram Apple
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    Відомий бізнесмен назвав власників iPhone рабами