Як виглядатиме новий робочій стіл на iPhone



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iOS 14

У новому програмному забезпеченню від Apple – iOS 14 – може бути змінено вигляд робочого столу

У коді нової версії програмного забезпечення для iPhone – iOS 14 – знайшли інформацію про новий робочій стіл смартфона. У ньому всі програми відображаються у вигляді списку.

Скріншоти нового робочого столу ніде не викладали, оскільки на даний момент це всього лише рядки коду. Однак дизайнери вже випустили кілька концептів, і вони досить реалістичні.

Дизайнер Паркер Ортолані вважає, що повний список додатків ідеально впишеться в пошук Spotlight. Зараз там показуються тільки ті програми, які рекомендує Siri.

Додатки можна буде сортувати за різними категоріями. Відповідні кнопки знаходяться зверху. Папки теж нікуди не подінуться: вони перетворяться в списки, що випадають.

iOS 14

Видання Ispazio випустило свій концепт, який нагадує список додатків на watchOS. У правому верхньому куті є перемикач між режимами відображення. Поруч з ним знаходиться кнопка сортування і панель пошуку.

Дизайнери Ispazio вважають, що Apple може зробити список більш корисним, якщо під назвою додатка буде показуватися додаткова інформація. Це може бути кількість непрочитаних повідомлень або наступна зустріч.

Поки що це всього лише концепти. Немає ніякої гарантії, що список програм взагалі з’явиться в iOS 14. Apple в будь-який момент може змінити свої плани.

Джерело: iTechua.