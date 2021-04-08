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    Американці показали «розумну» медичну маску за 300 доларів

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    Xupermask має змінні фільтри та навушники з шумозаглушенням - Американці показали «розумну» медичну маску за 300 доларів

    Xupermask має змінні фільтри та навушники з шумозаглушенням

    Американці показали «розумну» медичну маску, до розробки якою долучили дизайнера скафандрів SpaceX

    Американці розробили багаторазову «розумну» медичну маску. Новинку назвали Xupermask. Розробкою девайсу займалася Honeywell – американська компанія, яка спеціалізується на космічних розробках. Співавторами проекту також стали репер Will.i.am та дизайнер Хосе Фернандес, який проектував скафандри для SpaceX.

    Крім футуристичного дизайну, Xupermask має кілька цікавих рішень. Серед них:

    • технологія фільтрації з двома вентиляторами;
    • змінні фільтри;
    • світлодіодне підсвічування;
    • вбудований мікрофон.

    У наборі з маскою йдуть бездротові навушники з активним шумозаглушенням і підтримкою Bluetooth 5.0.

    У комплект поставки також входить спеціальний кейс для перенесення, накладки для навушників, зарядний кабель USB-C і додаткова тканинна маска.

    Продажі Xupermask в США почнуться з 8 квітня в двох кольорах (чорному і білому) і двох розмірах. Рекомендована ціна новинки - 299 доларів.

    Теги: США SpaceX
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