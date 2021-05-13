Американці презентували навушники для людей, які мають проблеми зі слухом

Американська Bose представила навушники для людей за вадами слуху. Ціна девайсу – 850 доларів

Bose – американська компанія, яка славиться своєю аудіотехнікою – презентувала незвичні навушники. Новинка під назвою SoundControl розрахована на людей, які мають проблеми зі слухом, та не мають проблем з грошима. Адже коштує ця модель 850 доларів.

Новий продукт компанії вже схвалило Управління продовольства та медикаментів США. Це дозволяє Bose продавати ґаджет без необхідності покупцеві записуватись на прийом до лікаря, щоб перед покупкою перевірити слух та отримати рецепт.

Користувачу надається вісім батарей до навушників. Кожна батарея тримає заряд 4 дні за умови використання навушників 14 годин на добу.

Для користування ґаджетом потрібно буде встановити додаток на телефон.

Навушники можна підлаштувати під власні потреби: налаштувати підсилювання тихих звуків при відключенні більш голосних або налаштувати вокальну частоту.

Якщо користувач не розбереться із персоналізацією, то представник компанії може зв'язатися з ним та допомогти в налаштуваннях.

Bose пропонує безплатне тестування на 90 днів.

Джерело: 24 канал