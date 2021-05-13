  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус
    HiTech

    Американці презентували навушники для людей, які мають проблеми зі слухом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Навушники Bose SoundControl - Американці презентували навушники для людей, які мають проблеми зі слухом
    Навушники Bose SoundControl
    Фото: Bose

    Американська Bose представила навушники для людей за вадами слуху. Ціна девайсу – 850 доларів

    Bose – американська компанія, яка славиться своєю аудіотехнікою – презентувала незвичні навушники. Новинка під назвою SoundControl розрахована на людей, які мають проблеми зі слухом, та не мають проблем з грошима. Адже коштує ця модель 850 доларів.

    Новий продукт компанії вже схвалило Управління продовольства та медикаментів США. Це дозволяє Bose продавати ґаджет без необхідності покупцеві записуватись на прийом до лікаря, щоб перед покупкою перевірити слух та отримати рецепт.

    Користувачу надається вісім батарей до навушників. Кожна батарея тримає заряд 4 дні за умови використання навушників 14 годин на добу.

    Для користування ґаджетом потрібно буде встановити додаток на телефон.

    Навушники можна підлаштувати під власні потреби: налаштувати підсилювання тихих звуків при відключенні більш голосних або налаштувати вокальну частоту.

    Якщо користувач не розбереться із персоналізацією, то представник компанії може зв'язатися з ним та допомогти в налаштуваннях.

    Bose пропонує безплатне тестування на 90 днів.

    Джерело: 24 канал

    Теги: США гаджет Bose
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies