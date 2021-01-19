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    HiTech

    Дуров повідомив, що Telegram заблокував сотні закликів до насильства в США

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    Дуров повідомив, що Telegram заблокував сотні закликів до насильства в США

    Дуров зазначив, що США складають всього 2% від усіх користувачів месенджера

    Засновник месенджера Telegram Павло Дуров повідомив, що його сервіс минулого тижня заблокував «сотні закликів» до насильства в США.

    Про це він повідомив у своєму каналі.

    У заяві Дурова йдеться, що команда модерації Telegram почала отримувати все більше повідомлень про «повʼязану з США публічну активність» на платформі месенджера. Команда, за його словами, діяла «рішуче, блокуючи американські канали, де пропагується насильство».

    «Завдяки цим зусиллям наші модератори минулого тижня заблокували сотні публічних закликів до насильства, які в іншому випадку могли б дійти до десятків тисяч користувачів», – зазначив Дуров.

    Засновник Telegram додав, що команда модераторів продовжує видаляти контент, який «безпосередньо провокує насильство».

    «Telegram вітає політичні дебати, які надходять від усіх сторін політичного спектра, але діятиме швидко, щоб зупинити тих, хто підбурює людей заподіювати шкоду іншим», – заявив Дуров.

    Теги: США Telegram дебати
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