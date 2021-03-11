Експерт закликав видалити зі смартфона вісім небезпечних додатків

Небезпека цих додатків полягає в тому, що вони можуть вкрасти банківські реквізити користувача і обійти двухфакторну аутентифікацію

Експерт Зак Доффман закликав користувачів смартфонів видалити вісім небезпечних додатків.

Про це він написав у статті для журналу Forbes.

Серед додатків з Google Play Store, які містять шкідливе ПЗ, виявилися Cake VPN, eVPN, Pacific VPN, QR / Barcode Scanner MAX, BeatPlayer, Music Player, tooltipnatorlibrary, а також QRecorder.

За словами Доффмана, небезпека цих додатків полягає в тому, що вони можуть вкрасти банківські реквізити користувача і обійти двухфакторну аутентифікацію.

Експерт заявив, що в перерахованих програмах присутній троян Clast82, здатний встановлювати будь шкідливе ПО на смартфон. Clast82 отримує віддалений доступ до зараженого гаджету, після чого встановлює додаток AlienBot для крадіжки банківських даних.

Спеціаліст порекомендував після видалення небезпечних додатків перевірити банківські рахунки на підозрілу активність, а також змінити паролі для входу в мобільний банк.

Раніше експерти виявили додатки, які активно займаються передачею даних користувачів третім особам. Відповідний звіт компанії pCloud, що займається кібербезпекою.

Зокрема, фахівці прийшли до висновку, що головним розповсюджувачем особистої інформації є додаток соцмережі Instagram - воно ділиться 79 відсотками даних користувачів, в тому числі історією переглядів, а також відомостями про покупках.