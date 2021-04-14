Google присвятив дудл Гутенбергу. Хто це, та чому його книги коштують мільйони доларів

Чим відомий Йоганн Гутенберг: найголовніші факти біографії німецького винахідника

На стартовій сторінці Google з’явився черговий дудл – так називають своєрідні заставки, які пошуковий сервіс розміщує з нагоди визначних подій. Цього разу дудл присвячено Йоганну Гутендергу, якого називають батьком видавничої справи.

Коли народився Гутендерг, невідомо. Історики вважають, що це сталося між 1397 і 1400 роками. Тож виникає питання: чому дудл на честь видатного німця з’явився саме 14 квітня? Справа в тому, що в цей день у 2000 році Музей Гутенберга відкрив виставку на честь винахідника першого механічного рухомого друкарського верстата.

Йоганн Гутенберг у своїй друкарні. Гравюра 1456 року

Гутенберг народився в німецькому місті Майнц і спочатку заробляв на життя ювелірною справою. Потім займався обробкою напівкоштовного каміння і виготовленням дзеркал і, як припускають дослідники, приблизно в цей же час почав займатися експериментами в книгодрукуванні.

Більшість експертів вважають, що остаточний винахід друкарського верстата Гутенберг здійснив в 1440 році, хоча літератури, надрукованої і датованої цим роком, не знайдено. Однак 1440-й як точка відліку сучасного друкарства підтверджується фактами, знайденими у справах Авіньйонських нотаріусів.

Біблія Гутенберга

У 1450-х Гутенбергу вдалося надрукувати Біблію латиницею. А згодом саме його друкарня почала в Європі масштабне виробництво книг.

Над Біблією працювало близько 20 осіб. Всього відлили 290 різних шрифтових літер. Кольорові прописні букви і малюнки були виконані пізніше вручну.

Всього було видано близько 180 примірників. До нашого часу дійшли лише 49. Причому книги, що збереглися, не завжди повні. Від деяких залишився тільки один том або навіть окремі фрагменти.

Цікаво, що всесвітньовідомий винахід не зробив Гутенберга заможнім. Хоча сьогодні надруковані ним Біблії, які збереглися в приватних колекціях, коштують мільйони доларів. Наприклад, в 1987 році американський колекціонер продав Біблію Гутенберга за 5 мільйонів доларів.