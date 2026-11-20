У США акціонери китайського технологічного гіганта Alibaba подали колективний позов проти компанії, звинувативши її у приховуванні зв'язків із сінгапурською фірмою Megaspeed. Останню підозрюють у сприянні Китаю в отриманні передових чипів американської Nvidia. Інвестори вважають, що Alibaba приховувала пов'язані із цим ризики, вводячи акціонерів в оману щодо реального становища компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Позов 19 листопада подала акціонерка Alibaba Вітіда Біхан до федерального суду Мангеттена в Нью-Йорку. Вона вимагає компенсації для власників американських депозитарних акцій компанії, придбаних у період із 23 травня 2024 року до 11 листопада 2026 року. Розмір компенсації наразі не визначений.

Alibaba Group – одна з найбільших китайських технологічних корпорацій, заснована у 1999 році Джеком Ма та його партнерами. Компанія спеціалізується на електронній комерції, хмарних обчисленнях, цифрових сервісах і штучному інтелекті. Їй належать торговельні платформи Alibaba.com, AliExpress, Taobao та Tmall. Штаб-квартира корпорації розташована в китайському місті Ханчжоу.

Згідно з матеріалами позову, Alibaba нібито суттєво занижувала ризики можливих порушень американських правил експортного контролю у своїх річних звітах за 2024, 2025 та 2026 роки.

Позивачі стверджують, що компанія не розкривала інформацію про зв'язки з Megaspeed, через що інвестори не могли належним чином оцінити можливі загрози для її бізнесу. На їхню думку, це дозволяло штучно підтримувати вартість акцій Alibaba. Відповідачем у справі також зазначений генеральний директор Alibaba Едді Ву.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про шпигунський скандал навколо Nvidia. Американська розвідка підозрювала колишню керівницю Megaspeed у співпраці з Китаєм. Саму компанію перевіряли через можливе сприяння обходу американських обмежень на постачання передових чипів.