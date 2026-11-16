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Засновник Nvidia задумав повернути посаду після скандальної відставки – FT

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Засновник Nvidia задумав повернути посаду після скандальної відставки – FT
Співзасновник американського виробника чипів Nvidia Дженсен Хуанг знайшов впливових союзників для повернення до Nvidia
фото: Reuters

Ілон Маск підтримав кампанію за повернення колишнього керівника, а його союзники вирішили шукати підтримки Білого дому

Співзасновник американського виробника чипів Nvidia Дженсен Хуанг обговорив із найближчими соратниками можливість повернення на посаду генерального директора лише через кілька днів після скандальної відставки. Водночас впливові представники Кремнієвої долини розгорнули кампанію на його підтримку та планують заручитися сприянням Білого дому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, Хуанг уже провів переговори з довіреними особами про можливе відновлення на посаді. Один із його соратників повідомив, що керівники технологічних компаній Кремнієвої долини формують групу, яка домагатиметься відповідного рішення ради директорів Nvidia.

Прихильники колишнього гендиректора також планують звернутися до адміністрації президента США Дональда Трампа, щоб отримати підтримку своєї ініціативи.

«Усі, хто має вагу в технологічній галузі за межами передових лабораторій, люблять Дженсена», – заявив один зі співрозмовників Financial Times.

За його словами, сам Хуанг підтримує зусилля щодо свого повернення. Протягом вихідних кампанія набрала обертів, а до неї долучилися відомі представники американського технологічного бізнесу.

Зокрема, керівник Tesla і SpaceX Ілон Маск та генеральний директор Epic Games Тім Свіні підтримали відкритий лист із закликом повернути Хуанга на посаду. Аналогічну позицію висловили окремі співробітники Nvidia, які публічно виступили на захист колишнього керівника.

Водночас кампанія зіткнулася з потенційною протидією у Вашингтоні. У неділю, 15 листопада, міністр фінансів США Скотт Бессент закликав до докорінних змін у керівництві Nvidia після відставки Хуанга.

Ситуацію ускладнює незалежне розслідування, яке проводить рада директорів компанії. Воно стосується обставин, що призвели до управлінської кризи у виробника чипів із ринковою вартістю близько $4 трлн.

Хуанг залишив керівництво Nvidia після повідомлень про два позашлюбні романи. Один із них пов'язують із жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Інший стосувався особи, яка працювала в його підпорядкуванні.

Особливу увагу привернули повідомлення про стосунки Хуанга з Еліс Хуанг, керівницею сінгапурської компанії Megaspeed. На тлі цієї інформації виникли додаткові запитання щодо дотримання Nvidia правил експорту чипів для штучного інтелекту.

Зокрема, йдеться про постачання продукції клієнтам в Азії, які потенційно мають зв'язки з Китаєм. Скандал посилив увагу до внутрішніх процедур контролю компанії та можливих ризиків для національної безпеки США.

Навіть серед прихильників повернення Хуанга немає єдиної думки щодо можливості відновлення його репутації.

«Роман із кимось із підлеглих – підстава для звільнення», – визнав один з учасників кампанії на його підтримку.

Тим часом рада директорів Nvidia розглядає варіанти подальшого керівництва компанією. У п'ятницю її представники звернулися до генерального директора Arm Рене Гааса як до потенційного наступника Хуанга.

Водночас у компанії заявили, що офіційний процес пошуку постійного генерального директора ще не розпочався.

Наразі обов'язки керівника Nvidia виконує фінансова директорка Колетт Кресс. Разом із радою директорів вона працює над стабілізацією діяльності компанії напередодні оприлюднення квартальних фінансових результатів 17 листопада.

Окрему ініціативу щодо повернення Хуанга висунули великі акціонери Nvidia. Засновник Altimeter Capital Бред Герстнер та керівник Atreides Management Гевін Бейкер опублікували відкритий лист до ради директорів.

У документі вони закликали розглянути всі можливі варіанти подальшого розвитку компанії, включно з відновленням Хуанга на посаді. Свою позицію інвестори пояснили багаторічними результатами Nvidia під його керівництвом та невизначеністю, яка виникла після відставки. Водночас частка Хуанга в Nvidia не забезпечує йому достатнього контролю, щоб самостійно скасувати рішення ради директорів.

Нагадаємо, 12 листопада Дженсен Хуанг залишив посади президента, генерального директора та члена ради директорів Nvidia після 33 років керівництва компанією. Його відставка набула чинності негайно.

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Теги: Китай технології

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