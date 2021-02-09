Nokia випустить нову версію легендарного кнопкового телефону

Запланований апарат стане оновленою версією телефону Nokia 3650

Компанія HMD Global випустить нову версію легендарного кнопкового телефону Nokia.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Mobiltelefon.

Запланований апарат стане оновленою версією телефону Nokia 3650, представленого в 2003 році. Пристрій входить в число дизайнерських моделей компанії, тобто має нетиповий дизайн. Гаджет вийшов з кольоровим екраном, знизу якого розташована фізична клавіатура, вписана в коло.

Журналісти не знають, чи збереже компанія оригінальну розкладку і які характеристики отримає відроджений девайс. За інформацією джерел, анонс пристрою повинен відбутися в найближчі тижні. Його вартість не повідомляється.

Nokia 3650 з'явився на ринку в лютому 2003 року. Телефон отримав екран дозволом 176х208 пікселів, основну 0,3-мегапіксельну камеру з можливістю запису відео, чотири мегабайта вбудованої пам'яті, інфрачервоний порт і Bluetooth.

Компанія і раніше перезапускати оновлені версії класичних телефонів Nokia. У листопаді 2020 го стало відомо, що HMD Global має намір випустити смартфон Nokia 8000 4G, який, по суті, виявиться відродженої версією популярного в 2000-х роках телефону Nokia 8800.