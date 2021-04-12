Пошту доставлятимуть електричними літаками

Американська служба доставки купує 150 електричних літаків

Доставка відправлень переходить на новий рівень. В найближчі декілька років у «листонош» з’являться електричні літаки. Першою компанією, яка використовуватиме подібний транспорт, стане американська UPS – одна з найбільших служб доставки в світі.

UPS вирішила придбати відразу 150 літаків у стартапа Beta Technologies, який працює над електричною моделлю ALIA eVTOL.

Використовувати такі літкаи планується на направленнях, де обсяги відправлень не такі великі, щоб використовувати повнорозмірні вантажні літаки. При цьому невеликі розміри дозволяють використовувати їх для регулярної і термінової доставки, включаючи вантажі для медичних установ.

ALIA eVTOL – це електричний літак, який вміє злітати і сідати вертикально. Отже йому не потрібні злітні смуги. Тому садити їх планують прямо на даху поштових відділень. Це знизить вартість обслуговування і прискорить процес завантаження і доставки.

Для зарядки батарей eVTOL будуть використовувати стандартні зарядні станції, які також зможуть обслуговувати і електромобілі.

ALIA eVTOL здатен перевозити 635 кілограмів вантажу на відстань до 400 кілометрів зі швидкістю 275 кілометрів на годину.

Час повної зарядки батарей займе менше години.

Перші 10 літаків повинні вийти на маршрут в 2024 році. Якщо тестування пройдуть успішно, USP збільшить авіапарк до 150 бортів.