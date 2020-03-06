Робот вперше навчився ходити без допомоги людини



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Робот Google Brain

Чотириногий дроїд самостійно навчився ходити за декілька годин

Команда Google Brain знайшла спосіб навчати роботів в реальному світі. Зазвичай навчання з підкріпленням ведеться в віртуальних умовах: цифровий двійник машини бродить цифровим простором, поки не почне впевнено ходити і орієнтуватися. Потім його імпортують в тіло машини.

Цей метод дозволяє уникнути пошкоджень дорогого устаткування, але вимагає відносного простого в моделюванні середовища – без випадкових елементів, таких, як каміння, яке може випадково потрапити під колесо , або ж інших незапланованих перепон.

Але в даному випадку вчені вирішили вести тренування в реальних умовах. Вони створили більш ефективний алгоритм, який швидше вчиться. У підсумку весь процес зайняв дві години. Робот зміг швидко адаптуватися до середовища з перешкодами.

Але людині все ще доводилося няньчитися з роботом і втручатися в процес сотні разів. Тому наступним етапом стало рішення цієї проблеми. Для початку вчені обмежили тренувальний майданчик. Коли робот доходив до краю, він повинен був йти у зворотний бік і вчитися рухатися задом наперед.

Потім, вчені обмежили рух машини, зробивши його досить обережним, щоб мінімізувати збиток від падіння. А на випадок, якщо вона впаде, вони додали алгоритм, що допомагає їй встати.

За допомогою таких хитрощів робот автономно навчився ходити по рівній поверхні, матрацу з пам'яттю форми і доріжці з тріщинами. В майбутньому така система допоможе машинам переміщатися незнайомою місцевістю без втручання людини.

Джерело: 24tv.ua.