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    HiTech

    В США створили найпотужніший комп’ютер в світі

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    El Capitan - В США створили найпотужніший комп’ютер в світі
    El Capitan

    Американці створили комп’ютер, який здатен виконувати два мільйона трильйонів обчислень в секунду

    Американські компанії Hewlett Packard і AMD створили найпотужніший в світі комп'ютер, який назвали El Capitan. Він здатний виконувати два мільйона трильйонів обчислень в секунду. Повноцінно проект обіцяють запустити у 2023 році.

    Продуктивність машини виявилася на 30% вище, ніж прогнозувалося під час її розробки.

    El Capitan створюється на замовлення Міністерства енергетики США. Ще в серпні минулого року відомство уклало відповідний контракт на $600 млн.

    Найпотужніший комп’ютер в світі буде використовуватися для завдань, пов'язаних з ядерною зброєю, кліматом, аналізом мутацій геном, пошуком ліків. Передбачається, що система прискорить розробку протиракових препаратів з шести до одного року.

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