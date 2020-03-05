В США створили найпотужніший комп’ютер в світі



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El Capitan

Американці створили комп’ютер, який здатен виконувати два мільйона трильйонів обчислень в секунду

Американські компанії Hewlett Packard і AMD створили найпотужніший в світі комп'ютер, який назвали El Capitan. Він здатний виконувати два мільйона трильйонів обчислень в секунду. Повноцінно проект обіцяють запустити у 2023 році.

Продуктивність машини виявилася на 30% вище, ніж прогнозувалося під час її розробки.

El Capitan створюється на замовлення Міністерства енергетики США. Ще в серпні минулого року відомство уклало відповідний контракт на $600 млн.

Найпотужніший комп’ютер в світі буде використовуватися для завдань, пов'язаних з ядерною зброєю, кліматом, аналізом мутацій геном, пошуком ліків. Передбачається, що система прискорить розробку протиракових препаратів з шести до одного року.