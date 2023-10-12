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Один із сервісів Google продовжує поширювати російську пропаганду

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Один із сервісів Google продовжує поширювати російську пропаганду
Сервіс Google просуває прокремлівські ЗМІ
фото: obzor.lt/news

При цьому Google заявила, що їй вдалося ефективно перешкодити російським інформаційним операціям

Сервіс Discover від Google продовжує подавати оманливу пропаганду російській аудиторії, яка користується Android. Користувачі мобільних телефонів у Росії отримують провоєнну пропаганду з джерел, які Google заблокував в інших місцях. Зокрема, через сервіс Discover, який відображається як стрічка контенту в браузері Chrome на пристроях Android. Про це повідомляє Bloomberg.

У вересні Google в середньому отримував понад 200 тис. щоденних переходів на пропагандистське медіа «Царьград» російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, на якого США та Європейський Союз наклали санкції за його роль у розпалюванні насильства в Україні.

Також у Discover регулярно з’являються інші прокремлівські ЗМІ, такі як «Комсомольська правда». Google заявила, що їй вдалося ефективно перешкодити російським інформаційним операціям (ІО), спрямованим на внутрішню підтримку війни. У 2022 році Google призупинила 1950 випадків російської IO-активності на своїх платформах.

У Росії блокують Google News, але інші сервіси материнської Alphabet Inc, включаючи YouTube та Google Search, продовжують працювати. Операційна система Android також використовується на більш ніж 80% мобільних телефонів у Росії, поряд із функцією Discover, яка регулярно висвітлює путінські ЗМІ.

Видання роз’яснює, що хоча Discover позиціонується як пошуковий, а не новинний продукт, для багатьох користувачів переважна більшість його рекомендацій, які відображаються при відкритті Chrome на мобільному пристрої, є статтями, що надає йому вигляду стрічки новин.

Джерела Bloomberg зазначили, що оскільки Discover приносить набагато менший дохід, ніж пошук Google, він також має менший бюджет для запобігання зловживанням. Зловживання Discover у Росії було відзначено як внутрішня проблема.

Нагадаємо, інформаційне протистояння між Росією та Україною не вщухає ні на мить, щодня українці під медіатиском фейків від російських пропагандистів. Проаналізувавши основні інформаційно-психологічні спецоперації, а також дезінформаційні кампанії РФ, Центр протидії дезінформації прогнозує напрями розвитку роспропаганди, які ворог може використовувати в майбутньому.

Теги: пропаганда

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