Один із сервісів Google продовжує поширювати російську пропаганду
При цьому Google заявила, що їй вдалося ефективно перешкодити російським інформаційним операціям
Сервіс Discover від Google продовжує подавати оманливу пропаганду російській аудиторії, яка користується Android. Користувачі мобільних телефонів у Росії отримують провоєнну пропаганду з джерел, які Google заблокував в інших місцях. Зокрема, через сервіс Discover, який відображається як стрічка контенту в браузері Chrome на пристроях Android. Про це повідомляє Bloomberg.
У вересні Google в середньому отримував понад 200 тис. щоденних переходів на пропагандистське медіа «Царьград» російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, на якого США та Європейський Союз наклали санкції за його роль у розпалюванні насильства в Україні.
Також у Discover регулярно з’являються інші прокремлівські ЗМІ, такі як «Комсомольська правда». Google заявила, що їй вдалося ефективно перешкодити російським інформаційним операціям (ІО), спрямованим на внутрішню підтримку війни. У 2022 році Google призупинила 1950 випадків російської IO-активності на своїх платформах.
У Росії блокують Google News, але інші сервіси материнської Alphabet Inc, включаючи YouTube та Google Search, продовжують працювати. Операційна система Android також використовується на більш ніж 80% мобільних телефонів у Росії, поряд із функцією Discover, яка регулярно висвітлює путінські ЗМІ.
Видання роз’яснює, що хоча Discover позиціонується як пошуковий, а не новинний продукт, для багатьох користувачів переважна більшість його рекомендацій, які відображаються при відкритті Chrome на мобільному пристрої, є статтями, що надає йому вигляду стрічки новин.
Джерела Bloomberg зазначили, що оскільки Discover приносить набагато менший дохід, ніж пошук Google, він також має менший бюджет для запобігання зловживанням. Зловживання Discover у Росії було відзначено як внутрішня проблема.
Нагадаємо, інформаційне протистояння між Росією та Україною не вщухає ні на мить, щодня українці під медіатиском фейків від російських пропагандистів. Проаналізувавши основні інформаційно-психологічні спецоперації, а також дезінформаційні кампанії РФ, Центр протидії дезінформації прогнозує напрями розвитку роспропаганди, які ворог може використовувати в майбутньому.
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