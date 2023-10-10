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Головні теми російської пропаганди цієї осені

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Головні теми російської пропаганди цієї осені
Росія готує нові фейки для дискредитації України
фото: LETA, Ieva Lūka

Росіяни знову говоритимуть про нібито великі втрати ЗСУ, байдужість Заходу та енергетичну кризу

Інформаційне протистояння між Росією та Україною не вщухає ні на мить, щодня українці під медіатиском фейків від російських пропагандистів. Проаналізувавши основні інформаційно-психологічні спецоперації, а також дезінформаційні кампанії РФ, Центр протидії дезінформації прогнозує напрями розвитку роспропаганди, які ворог може використовувати в майбутньому.

ТОП-6 фейків, які готує Росія цієї осені:

  • Україна продає зброю союзників на чорному ринку

Прогнозується, що цю тему будуть поширювати роспропагандисти, підкріплюючи наративами, нібито Україна постачає зброютерористам ХАМАС. За дамини ГУР МО, Росія постачає ХАМАСу трофейну зброю з українського фронту для масштабної провокації. Мета такої компанії ворога – зменешення або припинення поставок зброї для України.

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  • «Тотальна корупція» в Україні і неготовність до вступу в ЄС

Прогнозується, що кремлівська пропаганда продовжить ширити наративи, начебто держава не бореться з корупцією - «бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться». також будуть повідомлення про буцімто відсутність покарань для корупціонерів – це повинно нашовхнути українців на думку, що Україна не вступить до ЄС.

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  • Дискредитація підтримки Заходу

На фоні зміни фокусу світу на Ізраїль, роспропаганда ширитиме наративи, нібито Захід допомагатиме Ізраїлю замість України, яка тепер начебто залишиться без підтримки. Основна мета подібних вкидів – сіяння паніки серед українців.

Головні теми російської пропаганди цієї осені фото 3
  • Енергетичне питання

ЦПД прогнозує нарощування маніпулятивних меседжів щодо енергетичних проблем в Україні. Ворог посилатиметься на рейтингові видання Заходу, які заявляли, нібито в Україні не було ні грошей ні часу, щоб завершити підготовку до зими, тому нинішня зима може виявитися ще важчою за попередню.

Головні теми російської пропаганди цієї осені фото 4
  • Насильницька мобілізація

Для продовження ІПсО про «колосальні втрати ЗСУ», роспропагандисти найближчим часом розпочнуть розвивати нову тему – про примусову мобілізацію в Україні. Цей наратив, на думку ворога, має переконати українців у нібито високих втратах, а також дискредитувати вище керівництво держави.

Головні теми російської пропаганди цієї осені фото 5
  • Перспектива проведення мирних переговорів

Прогнозується, що цю тему будуть просувати прокремлівські медіа, підкріплюючи наративом – Захід втомився від України. Також у цьому контексті ворог просуватиме фейки нібито Україна навмисно затягує війну, таким чином намагаючись дискредитувати Україну на міжнародній арені.

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Нагадаємо, пропаганда Кремля поширює ІПСО про те, що палестинські бойовики нібито воюють зброєю з України. Російський військкор Андрій Руденко спробував поширити в соцмережах фейк про те, що Україна продала зброю палестинським бойовикам. Також він захотів посміятися з єврейських військових, але вийшло посміятися лише з російських.

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