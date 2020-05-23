Бойовики обстріляли українських військових під Майорськом і Кам’янкою



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Бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню

Втрат серед українських захисників немає

Від початку доби, 23 травня, російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.Про це повідомив на брифінгу в Міністерстві оборони капітан Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, противник двічі порушив режим припинення вогню», - повідомив Шаравара.

«На Луганському напрямку з 7.20 по 7.40 російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го та 120-го калібрів по позиціях українських захисників неподалік Майорська. На Донецькому напрямку з 7.45 по 8.00 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил в районі Кам’янки», – повідомив капітан Міноборони.

Українські військові надали гідну відсіч на провокації російських окупантів, - наголосив Шаравара.

За наявною інформацією, втрат серед українських захисників в результаті підступних обстрілів противника немає.

Нагадаємо, За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.