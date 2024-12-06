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День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
За Конституцією, армія відповідає за оборону країни, захист її територіальної цілісності, суверенітету й недоторканності
фото: Міноборони

6 грудня відзначається День Збройних сил України

Святковий день на честь Збройних сил України був встановлений у 1993 році постановою Верховної Ради України. Щорічно його святкують 6 грудня. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1991 року ухвалили Закон України «Про Збройні сили України».

За Конституцією, армія відповідає за оборону країни, захист її територіальної цілісності, суверенітету й недоторканності. В ЗСУ виділяють три основні види: Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили. Також є окремі роди військ ЗСУ: Десантно-штурмові, Війська зв'язку та кібербезпеки, Сили спецоперацій, Сили територіальної оборони, Медичні сили, Сили підтримки й Сили логістики.

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем ЗСУ.

Привітання у віршах та прозі

Всіх українців ми вітаємо
З Днем українських Збройних Сил,
Відваги, мужності бажаємо,
Всім тим, хто Батьківщину любив!

***

У світле свято України,
В День українських Збройних Сил,
Бажаємо від душі ми,
Щоб солдат щасливо жив!
Ситий був і не тужив,
Щоб спокійно вночі спав,
Зброю біля себе мав!

***

Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних віків.

***

Привітання з Днем Збройних сил України у прозі

Вітаємо вас зі святом, пов'язаним із гордістю та мужністю - Днем Збройних Сил України! Сьогодні ми не тільки славимо професіоналізм та самовідданість наших захисників, але й висловлюємо подяку кожному захиснику та захисниці. Нехай Господь оберігає вас. Слава ЗСУ! Слава Україні!

***

Вітаю із Днем ЗСУ всіх військовослужбовців. Нехай цей день буде для вас, дорогі захисники, днем заслуженої слави та визнання. Ми цінуємо вашу працьовитість, силу духу та відданість ідеалам незалежності. Ваша відданість та героїзм створюють міцний щит, який захищає нашу Батьківщину від будь-яких загроз. Ми пишаємось вами.

***

Дорогі захисники, наші любі хлопці й дівчата! Прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили.

***

З Днем Збройних сил України. Нехай кожен український захисник буде захищений від небезпеки, а всі рідні військових дочекаються своїх захисників цілими та неушкодженими. Бажаємо вам міцного здоров'я, відваги, потужної підтримки від рідних та побратимів. Бережіть себе, наші герої!

***

Шановні воїни, які служать Батьківщині, вітаю вас із професійним святом. Бажаю мирного неба над головою, здоров'я та успіхів. Захисники та захисниці, ви найкращі. Дякую вам за захист України!

***

Вітаємо ЗСУ з професійним днем. Дякую вам за служіння, сміливість та готовність захищати свою Батьківщину. З глибокою повагою та гордістю ми відзначаємо цей день, бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя та безпечного добра нашої улюбленої України! І, звичайно, бажаємо якнайшвидшої перемоги України, адже добро сильніше за зло.

***

З Днем ЗСУ 2024. Цього важливого дня хочемо висловити подяку вам, любі захисники! Ваші подвиги та жертви для благополуччя країни є незрівнянними. Нехай це свято буде наповнене заслуженою повагою та гордістю за ваші подвиги!

***

Вітаємо зі святом сильних та непохитних! День Збройних сил – це не лише день армії, а й день героїв, які стоять на захисті кожного українця. Дякую вам за сміливість, рішучість та любов до рідної землі! Слава вам та вашій службі! Слава Україні!

Привітання з Днем ЗСУ в листівках

День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі фото 1
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі фото 2
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі фото 3
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі фото 4
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі фото 5
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі фото 6
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі фото 7
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі фото 8
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі фото 9
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі фото 10
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі фото 11
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі фото 12
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі фото 13

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Теги: ЗСУ армія військові свято

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