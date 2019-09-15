Тягнибок закликав скасувати формулу Штайнмаєра й відмовитися від Мінських угод



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Керівник партії «Свобода» Олег Тягнибок

Політик звернув увагу на те, що влада Зеленського заявляє, що Україна «змушена» прийняти умови Путіна

Нова влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським має усі політичні можливості та юриличні підстави аби не виконувати ніби як узяті раніше Україною «зобов’язання» з врегулювання військового конфлікту з Росією всупереч власним суверенним інтересам.

Про це керівник партії «Свобода» Олег Тягнибок заявив пізно ввечері у суботу, 14 вересня 20190 року, на своєму Telegram-каналі.

Політик звернув увагу на те, що влада Зеленського («чи то розгублена, чи то занадто зарозуміла») заявляє, що Україна «змушена» прийняти умови Путіна щодо подальшої долі окремих окупованих районів Донецької і Луганської областей, бо такі «зобов’язання» узяли на себе попередники.

«То скасуйте ці зобов’язання, як ви з легкістю робите це у внутрішній політиці України! Тим більше, що «план Штайнмаєра» не затверджений Верховною Радою, а Мінські угоди – не міжнародно-правовий договір, а всього лише політичні домовленості, виконання яких залежить від доброї волі держав (Московія порушує їх з першого дня, а Україна – постійно виконує, жертвуючи життями своїх захисників)», – звернувся Тягнибок до Зеленського і його оточення.

Саме тому, наголошує лідер «Свободи», вибори на тимчасово окупованих територіях можливі лише «після повної деокупації, десепаратизації та перепаспортизації населення».

«Після перевірки кожної особи на наявність громадянства інших держав, співпрацю з окупаційним режимом та після доведення лояльності до України. В інакшому випадку під українську державність буде закладено бомбу», – підсумував Тягнибок.

Головним «каменем спотикання» нових домовленостей у Нормандському форматі є питання послідовності місцевих виборів в ОРДЛО та передачі державного кордону з Росією під контроль України.

Екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомлялося, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.