15-річна українська тенісистка Костюк розгромила 25-ту ракетку світу
- Сьогодні, 12:47
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Марта Костюк
Костюк не залишила шансів представниці Китаю
15-річна українська тенісистка Марта Костюк здобула свою дебютну перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії.
У стартовому матчі Костюк перемогу 25-ту ракетку світу Пен Шуай.
Марта, яка є наймолодшою учасницею турніру в цьому році, стала першою тенісисткою 2002 року народження, яка виграла матч в основній сітці турніру Великого Шолома.
Дана перемога стала для неї першою над представницею топ-30.
Australian Open - Grand Slam
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Мельбурн, Автралія
Призовий фонд - $22,624,000
Перший раунд
Марта Костюк (Україна) - Пен Шуай (Китай, 25) - 6:2, 6:2