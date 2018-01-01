15-річна українська тенісистка Костюк розгромила 25-ту ракетку світу

Костюк не залишила шансів представниці Китаю

15-річна українська тенісистка Марта Костюк здобула свою дебютну перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії. У стартовому матчі Костюк перемогу 25-ту ракетку світу Пен Шуай. Марта, яка є наймолодшою учасницею турніру в цьому році, стала першою тенісисткою 2002 року народження, яка виграла матч в основній сітці турніру Великого Шолома. Дана



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Марта Костюк

Костюк не залишила шансів представниці Китаю

15-річна українська тенісистка Марта Костюк здобула свою дебютну перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії.

У стартовому матчі Костюк перемогу 25-ту ракетку світу Пен Шуай.

Марта, яка є наймолодшою учасницею турніру в цьому році, стала першою тенісисткою 2002 року народження, яка виграла матч в основній сітці турніру Великого Шолома.

Дана перемога стала для неї першою над представницею топ-30.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Автралія

Призовий фонд - $22,624,000

Перший раунд

Марта Костюк (Україна) - Пен Шуай (Китай, 25) - 6:2, 6:2