Без Новинського не обійшлося. Як Московський патріархат у Києві воду святив

19 січня українці святкують Водохреща — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу

Сьогодні, у день Хрещення Господнього предстоятель Української Православної Церкви Московського патірархату Блаженніший Митрополит Онуфрій освятив води Дніпра в Оболонському районі Києва, біля Свято-Покровського собору. Після освячення води всі бажаючі мали змогу зануритися в неї. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Варто зазначити,