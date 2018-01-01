Без Новинського не обійшлося. Як Московський патріархат у Києві воду святив
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Як Московський патріархат у Києві воду святив
19 січня українці святкують Водохреща — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу
Сьогодні, у день Хрещення Господнього предстоятель Української Православної Церкви Московського патірархату Блаженніший Митрополит Онуфрій освятив води Дніпра в Оболонському районі Києва, біля Свято-Покровського собору.
Після освячення води всі бажаючі мали змогу зануритися в неї.
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Варто зазначити, що на Оболонській набережній також був присутній народний депутат Вадим Новинський, який не оминає нагоди відвідати заходи, організовані московською церквою.
Вадим Новинський. Фото: Михайло Глуховський «Главком»
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