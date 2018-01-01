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    Без Новинського не обійшлося. Як Московський патріархат у Києві воду святив

    19 січня українці святкують Водохреща — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу
    Сьогодні, у день Хрещення Господнього предстоятель Української Православної Церкви Московського патірархату Блаженніший Митрополит Онуфрій освятив води Дніпра в Оболонському районі Києва, біля Свято-Покровського собору. Після освячення води всі бажаючі мали змогу зануритися в неї. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Варто зазначити,
    • Сьогодні, 14:49
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    Як Московський патріархат у Києві воду святив
    Як Московський патріархат у Києві воду святив

    19 січня українці святкують Водохреща — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу

    Сьогодні, у день Хрещення Господнього предстоятель Української Православної Церкви Московського патірархату Блаженніший Митрополит Онуфрій освятив води Дніпра в Оболонському районі Києва, біля Свято-Покровського собору.

    Після освячення води всі бажаючі мали змогу зануритися в неї.

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    Без Новинського не обійшлося. Як Московський патріархат у Києві воду святив
    Без Новинського не обійшлося. Як Московський патріархат у Києві воду святив
    Без Новинського не обійшлося. Як Московський патріархат у Києві воду святив
    Без Новинського не обійшлося. Як Московський патріархат у Києві воду святив
    Без Новинського не обійшлося. Як Московський патріархат у Києві воду святив
    Без Новинського не обійшлося. Як Московський патріархат у Києві воду святив
    Без Новинського не обійшлося. Як Московський патріархат у Києві воду святив
    Без Новинського не обійшлося. Як Московський патріархат у Києві воду святив
    Без Новинського не обійшлося. Як Московський патріархат у Києві воду святив
    Без Новинського не обійшлося. Як Московський патріархат у Києві воду святив
    Як Московський патріархат у Києві воду святив. Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

    Варто зазначити, що на Оболонській набережній також був присутній народний депутат Вадим Новинський, який не оминає нагоди відвідати заходи, організовані московською церквою.

    Вадим Новинський. Фото: Михайло Глуховський «Главком»
    Вадим Новинський. Фото: Михайло Глуховський «Главком»

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    Київ УПЦ МП Вадим Новинський
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