Білі ведмеді взяли жителів півночі Росії у заручники (відео)



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Звичайні заходи безпеки на ведмедів не діють, тому що вони «переконалися в безпеці»

Іноді тварини поводяться агресивно

На Новій Землі (Архангельська область РФ) введений режим надзвичайної ситуації через масове нашестя білих ведмедів. Тварини почали заходити на територію населених пунктів в грудні.

У районі Белушочої Губи - одного з двох селищ на Новій Землі - знаходяться 52 ведмеді. Іноді вони поводяться агресивно, нападаючи на людей і проникаючи в приміщення.

В адміністрації кажуть, що звичайні заходи безпеки на ведмедів не діють, тому що вони «переконалися в безпеці» і «вже не реагують на світло-шумові сигнали, на спроби відігнати їх за допомогою патрульних автомобілів і собак».

За даними дослідників, напад білого ведмедя на людину - рідкість. Між 1870 і 2014 роками в світі зафіксовано і підтверджено 73 напади.