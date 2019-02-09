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    Білі ведмеді взяли жителів півночі Росії у заручники (відео)

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    Звичайні заходи безпеки на ведмедів не діють, тому що вони &laquo;переконалися в безпеці&raquo; - Білі ведмеді взяли жителів півночі Росії у заручники (відео)
    Звичайні заходи безпеки на ведмедів не діють, тому що вони «переконалися в безпеці»

    Іноді тварини поводяться агресивно

    На Новій Землі (Архангельська область РФ) введений режим надзвичайної ситуації через масове нашестя білих ведмедів. Тварини почали заходити на територію населених пунктів в грудні.

    У районі Белушочої Губи - одного з двох селищ на Новій Землі - знаходяться 52 ведмеді. Іноді вони поводяться агресивно, нападаючи на людей і проникаючи в приміщення.

    В адміністрації кажуть, що звичайні заходи безпеки на ведмедів не діють, тому що вони «переконалися в безпеці» і «вже не реагують на світло-шумові сигнали, на спроби відігнати їх за допомогою патрульних автомобілів і собак».

    За даними дослідників, напад білого ведмедя на людину - рідкість. Між 1870 і 2014 роками в світі зафіксовано і підтверджено 73 напади.

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