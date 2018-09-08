Богомолець розповіла, що треба зробити для поліпшення медицини



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Ольга Богомолець

Немає нічого дорожчого, ніж людський потенціал українців, впевнена Богомолець

Для того щоб поліпшити ситуацію у медичній сфері, необхідно побороти корупцію, стабілізувати економічний стан країни та ухвалити закон про загальнообов’язкове державне медичне страхування. Про це заявила народний депутат України та голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець в ефірі програми «Паралелі» на телеканалі «Правда тут».

«В законодавстві у нас прописано, що з тих податків, які ми з вами платимо, держава має виділити фіксований відсоток на охорону нашого з вами здоров’я. Це має бути як мінімум 5%. Але поступово ми маємо довести цю цифру до 10%. Немає нічого дорожчого, ніж людський потенціал українців. Це моя мета, і я точно знаю, що потрібно зробити», – зазначила парламентарій.

Вона наголосила, що без позитивних змін в економічній ситуації та без ефективної боротьби з корупцією розв’язати питання відновлення української медицини не вдасться.

«Без розвитку економіки та без боротьби з корупцією неможливо змінити ситуацію в медичній сфері. Сьогодні люди, наділені владою, відірвані від того, що відбувається на землі. Вони відмежувались 4-метровими парканами, вони закрилися тонованим склом автомобілів, вони спілкуються з обмеженим колом людей. Вони не бачать, як живуть люди, вони не бачать як люди помирають, бо не мають можливості купити ліки», – вважає політик.

Народний депутат також додала, що нинішнє керівництво країни відстоює інтереси не українського народу, а міжнародних кредиторів.

«У владі сьогодні люди, мета яких просто руйнувати систему, а не рятувати людський потенціал. При владі люди, які не мають серця та душі, чиї задачі – виконувати завдання міжнародних кредиторів. Зобов’язання ж їхнє перед міжнародними кредиторами полягає в тому, що лікарень має стати менше, лікарів – менше, буцімто тоді й навантаження на пенсійний фонд стане менше. Це вони називають реформами», – підсумувала Богомолець.

Як повідомлялося, Богомолець заявила, що без загальнообов’язкового медстрахування реформа не відбудеться.