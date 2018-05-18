  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Чи дійсно в Україні найбільше прокурорів у Європі?

    • Розсилка

    Україна рекордсмен континенту за кількістю прокурорів?

    В Україні найбільша кількість прокурорів на сто тисяч населення серед країн Європи, заявив днями міністр фінансів Олександр Данилюк. Чи це справді так?

    Читайте також

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    прокуратура Олександр Данилюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ