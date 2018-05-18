Чи дійсно в Україні найбільше прокурорів у Європі?
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Україна рекордсмен континенту за кількістю прокурорів?
В Україні найбільша кількість прокурорів на сто тисяч населення серед країн Європи, заявив днями міністр фінансів Олександр Данилюк. Чи це справді так?
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Джерело: Deutsche Welle