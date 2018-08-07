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    Чи є можливість повернути українські лаври від Московського патріархату?

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    Києво-Печерська лавра - Чи є можливість повернути українські лаври від Московського патріархату?
    Києво-Печерська лавра

    Юридичної особи «Українська православна церква Московського патріархату» не існує.

    Власник кожного об’єкта церковної нерухомості - як правило, окрема юридична особа.

    Що ж буде після автокефалії з церковним майном УПЦ МП, зокрема з Почаївською та Києво-Печерською лаврами?

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    Раніше Інститут світової політики підготував аналітичну записку «Автокефалія Української церкви: чого очікувати після її отримання? Історія і можливі сценарії розвитку подій». У ній експерти зробили прогноз щодо можливої назви нової єдиної помісної церкви.

    Джерело: Deutsche Welle

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