Чи є можливість повернути українські лаври від Московського патріархату?



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Києво-Печерська лавра

Юридичної особи «Українська православна церква Московського патріархату» не існує.

Власник кожного об’єкта церковної нерухомості - як правило, окрема юридична особа.

Що ж буде після автокефалії з церковним майном УПЦ МП, зокрема з Почаївською та Києво-Печерською лаврами?

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Раніше Інститут світової політики підготував аналітичну записку «Автокефалія Української церкви: чого очікувати після її отримання? Історія і можливі сценарії розвитку подій». У ній експерти зробили прогноз щодо можливої назви нової єдиної помісної церкви.

Джерело: Deutsche Welle