Чому Керченський міст є ударом Росії по Донбасу

Дії Росії призведуть до великих збитків для Маріуполя

Насідки від будівництва Росією Керченського мосту відчують лише жителі Донбасу. Про це заявив блогер Денис Казанський. За його словами, дії «братньої Росії» призведуть до великих збитків для міста, будуть втрачені робочі місця. «На словах Кремль воює з бандерівцями і хунтою, а на ділі шкодить російськомовним жителям Донбасу.



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Дії Росії призведуть до великих збитків для Маріуполя

Насідки від будівництва Росією Керченського мосту відчують лише жителі Донбасу. Про це заявив блогер Денис Казанський.

За його словами, дії «братньої Росії» призведуть до великих збитків для міста, будуть втрачені робочі місця.

«На словах Кремль воює з бандерівцями і хунтою, а на ділі шкодить російськомовним жителям Донбасу. Львів від цієї морської блокади не постраждає. А ось Маріуполь, де тисячі людей в 2014 році виходили на проросійські мітинги з прапорами РФ, встряв по повній. Здорово їм Росія відплатила за «російську весну», - зазначає Казанський.

Зазначимо, тільки через втрату контракту на поставку до США мільйона тонн чавуну порт буде недоотримувати 150 мільйонів гривень. Такі оцінки оприлюднив директор Маріупольського морського торгового порту Олександр Олійник. За словами останнього, порт надсилав до проектантів мосту інформацію про те, що до порту заходять судна висотою 44 мети. Російська Федерація поришила офіційний документ, що під арками Керченського моста відтепер не зможуть проходити судна понад 33 метрів.