Героїчний вчинок малійського мігранта сколихнув Францію
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На те, щоб залізти на четвертий поверх будинку і врятувати хлопчика, у Гассами пішло близько 30 секунд
Малійський мігрант Мамуду Гассама, який 26 травня виліз по балконах будинку в Парижі, щоб врятувати чотирирічного хлопчика, що міг впасти з четвертого поверху, зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.
Як повідомляє ВВС, Макрон особисто подякував Гассамі, вручив йому медаль за мужність і повідомив, що йому запропонують роботу пожежника.
Також президент країни заявив, що Мамуду Гассама стане громадянином Франції.
Повідомляється, що Гассама прибув у Францію минулого року після важкої подорожі по Середземному морю до Італії.
Як відомо, відео героїчного вчинку 22-річного малійця вже подивилися мільйони людей.
Чоловіка називають людиною-павуком. На те, щоб залізти на четвертий поверх будинку і врятувати хлопчика у Гассами пішло близько 30 секунд.
Джерело: Новое Время