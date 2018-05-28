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    Героїчний вчинок малійського мігранта сколихнув Францію

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    Зустріч Макрона і&nbsp;малійського героя - Героїчний вчинок малійського мігранта сколихнув Францію
    Фото: Reuters
    Зустріч Макрона і малійського героя

    На те, щоб залізти на четвертий поверх будинку і врятувати хлопчика, у Гассами пішло близько 30 секунд

    Малійський мігрант Мамуду Гассама, який 26 травня виліз по балконах будинку в Парижі, щоб врятувати чотирирічного хлопчика, що міг впасти з четвертого поверху, зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.

    Як повідомляє ВВС, Макрон особисто подякував Гассамі, вручив йому медаль за мужність і повідомив, що йому запропонують роботу пожежника.

    Також президент країни заявив, що Мамуду Гассама стане громадянином Франції.

    Повідомляється, що Гассама прибув у Францію минулого року після важкої подорожі по Середземному морю до Італії.

    Як відомо, відео героїчного вчинку 22-річного малійця вже подивилися мільйони людей.

    Чоловіка називають людиною-павуком. На те, щоб залізти на четвертий поверх будинку і врятувати хлопчика у Гассами пішло близько 30 секунд.

    Джерело: Новое Время

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