Гурт Kazka збирається заспівати на одній сцені з Басковим та Орбакайте



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Гурт Kazka анонсують як відкриття року

Концерт має відбутися навесні у Дюссельдорфі

Українська група Kazka має намір виступити на сцені «Пісні року» у Дюссельдорфі (Німеччина). Принаймні про це заявляють організатори заходу.

Відповідно до анонсу, у святковому концерті, який має відбудитися 2 березня 2019 року, візьмуть участь Христина Орбакайте, Микола Басков, Вєрка Сердючка, Поліна Гагаріна, Діма Білан, Лоліта, Лайма Вайкулє, Діана Арбеніна, Alekseev, Жасмін, Таїсія Повалій, групи Iowa, Kazka, «Дискотека Аварія» та інші.

Гурт Kazka анонсують як відкриття року.

Вестимуть концерт Лєра Кудрявцева та Сергій Лазарєв.

Концерт має відбутися на арені ISS Dome. Білети коштуватимуть €45-349.

Нагадаємо, відома українська співачка Софія Ротару відмовилася виступати в Росії. Вона аргументувала свою відмову введенням військового стану в Україні. Співачка повинна була виступити 1 грудня на «Пісні року», однак не приїхала через введення воєнного стану в Україні. Спочатку 71-річна виконавиця була присутня у списку учасників: вона повинна була виконати зі сцени «Олімпійського» дві композиції.

Ліричний трек «Плакала» українського колективу Kazka очолив російський чарт телеканалу Муз-ТВ.